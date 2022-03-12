面對複賽曾落後17分、後來逆轉勝的永仁高中，北一女中教練駱燕萍賽前策略就是要從先輸17分的開始打，雖然球員有點不知所措，但在替補有好表現、人手調度快的情況下，北一女中反倒比對手更快進入狀況，上半場就領先雙位數，下半持續在防守讓永仁命中率無法提升，最終83比61獲勝，隊史第3度進軍HBL女子組冠軍賽。

駱燕萍解釋，因為球隊複賽對永仁高中上半場只拿25分，曾落後達17分，才會用這樣的方式另類鼓舞球員，開賽第一組陣容就要展現出來，她會視狀況迅速做人手更換，並鼓勵球員帶著享受的心情比賽，大家分工合作也做得很好，打出一場漂亮的勝仗。

賽後高三後衛宋瑞蓁、高醫中鋒黃子芸笑說，一開始聽到教頭說「要輸17分」都小小震撼了一下，但也知道教練希望她們不要讓複賽的經驗重演，要有所警惕、打出強度。

宋瑞蓁腰、背部有點不是，僅得到6分，但貢獻11籃板、5助攻、4抄截，她表示：「自己沒有突出表現、狀況不在最好，就盡力去支援隊友。」

黃子芸14分、9籃板繳出佳作，獲得本季4強賽首日新增獎項單場MVP，也具備新人后候選資格的她，坦言擔心壓力太大，不會刻意去想個人獎項，「而且我覺得冠軍才是更重要的獎盃，我會完成小駱姐給我的任務，本季最後一場賽事享受比賽，不管面對哪支對手都各有優點，會從防守做起來帶動進攻。」

北一女中本戰12名登錄球員都有得分紀錄，三分球21投9中比永仁高中32投3中好，永仁得分主要集中在3位先發主力邱群琋、邱敬恩、張聿敏身上，3人合得48分，佔了全隊近8成得分，其中張聿敏18分、21籃板。