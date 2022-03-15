中正運動場不再擔負賽事場地重任後，高雄市府計畫改造，將從原封閉式場所改造成開放式場域，並導入公園遊憩、商業服務及既有運動設施更新等未來開發願景，增加遊憩、餐飲、商店、共享辦公等空間，重新打造中正運動場作為高雄東區新門戶，同時串聯2023年推出的O9技擊館站聯開案，打造全台最大運動休閒生活聚落。

中正運動場位於中正一路與中山高速公路交叉處，高市府15日舉辦「中正運動場華麗轉身成為Kaohsiung Highline」記者會，宣布將改建中正運動場，改建工程預計5月動工，2024年完工，重新打造中正運動場作為高雄東區門戶的定位。

未來中正運動場將從原封閉式場所改造成開放式場域，並導入公園遊憩、商業服務及既有運動設施更新等未來開發願景，看台改造成為山丘，形成一個自然的運動場域和路徑，這個環形的休閒空間和運動場融合在一起，城市的休閒生活也與運動競技產生關係。

高雄市副市長林欽榮說，為配合中正體育場之改造，形塑整體運動園區，將串聯高雄西區門戶O9技擊館站土開大樓，以「新運動樂活園區」為發展定位與周邊運動設施鏈接，並引入公共托育中心、運動中心設施等，將為全台最大運動休閒生活聚落。

高市府目前正在進行都市計畫變更程序，預計明年6月前正式推出高捷技擊館聯開案，預計2023年第2季招商公告，開發總量體約12萬坪。