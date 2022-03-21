國民黨團今聯合質詢，要求陳其邁市長今年即刻啟動停止南電北送，並要求要由高雄市政府協助0303大停電的受災戶進行代位求償，以及代表高雄人要求王美花部長道歉。

黨團總召童燕珍表示去年年底的遠見城市評鑑中，高雄市是六都最不想居住的城市，一個常常停電、空氣不好，甚至連吃火鍋都可能被槍擊的城市，是不會吸引人居住的。

尤其是3/3大停電造成龐大的損失，如今台電用擺爛、經濟部用諷刺的方式來面對高雄，市府卻毫無作為！連為高雄人爭取賠償、譴責中央都不肯！國民黨團無法接受！

圖說:國民黨團要求議會關燈『摸黑質詢』，讓在場備詢的市府官員體驗停電對民眾所造成的不便，以期能苦民所苦(國民黨團提供)

議員陳麗娜要求陳其邁市長不要每次遇到中央就從暖男變軟男，說拒絕南電北送跟台電低級錯誤都是你，卻毫無實際作為，高雄市政府應該啟動代位求償機制，不要拿人手短，吃人嘴軟。

議員陳美雅表示陳其邁市長退回『風調雨順、國泰民安』的大蠟燭，是不是不希望高雄風調雨順？尤其在民進黨執政之下，高雄變成鄉下地方污染在高雄、最晚復電也在高雄，市長應該負起責任捍衛尊嚴。

圖說:國民黨團在會後記者會高喊『南電北送，高雄袂爽』的口號，要求陳其邁要硬起來，不要再讓高雄人變成次等公民。(國民黨團提供)

議員黃紹庭砲轟陳其邁市長上任後18個月，就至少發生25次無預警大範圍停電，儼然停電成為高雄的日常，提醒陳其邁市長，已經不是民進黨的立委，而是高雄的市長。

國民黨團最後高喊『南電北送，高雄袂爽』的口號，要求陳其邁要硬起來，不要再讓高雄人變成次等公民。