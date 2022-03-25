「姐姐」謝金燕16日宣布將在8月20日於高雄巨蛋重啟「Turn口罩」世界巡迴演唱會。47歲的她，身材依舊火辣，先前赴舊金山商演的她，今日在社群平台上傳自己的新照片，為演唱會催票，照片中她小露雪乳，俏皮地說「為慶祝這得來不易………姐連奶奶都請出來了，這夠誠意了吧」。

被問到如果開賣當天秒殺，要怎麼答謝粉絲，謝金燕霸氣回答：「到高雄掃街謝票並開心的宣布再加演一場。」。照片中的謝金燕，水汪汪大眼上是兩條特色粗眉毛，搭配圓形太陽眼鏡和光滑柔順的瀏海，看起來很有科技感。她的衣服則具有未來感，裡面是深V白背心，露出兩顆北半球，鎖骨部位被半截式無袖罩衫遮住，小露性感。下身是格線寬褲配上露趾鞋，造型相當前衛。

謝金燕感性地說，疫情影響了很多事，「因為疫情影響了大家的生活與相處方式，你我見面變得如此困難，好久不見的人都快不記得你的模樣…………. 」演唱會也因為疫情的原因往後擱置，「延遲了一年終於重啟開賣， 4月9號很重要的日子別忘了去搶票，8月20來高雄巨蛋看姐姐」，她最後霸氣喊話「不來………姐就老了，恁祖母不要唱了！」

消息一出吸引不少人留言相挺，台語歌手黃妃誇「小燕恭喜妳要在高雄開演唱會～ 身材太辣了啦 水水水」，歌手安苡葳剛好和謝金燕撞期，甜喊「偶像姐姐 4/9我生日ㄟ 大家快去訂起來，台灣女神」，不少粉絲看到消息也很激動，「一點都不老，看起來還是少女牙」、「搶起來」、「什麼時候有北部的」、「我決定了～前一天不喝酒了，要起床訂票」、「希望搶得到」、「辣七啦⋯⋯水噹噹演唱會成功」、「這一定要看的。 超水準的演唱會。」