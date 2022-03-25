旺旺公益演唱會 彰化田中華新生活館登場

泰雅族女歌手吳奕帆，嗓音渾厚清亮。（謝瓊雲攝）

金嗓歌手張蓉蓉演唱經典老歌。（謝瓊雲攝）

後山姑娘方千玉。（謝瓊雲攝）

台語歌手「番鴨王」蔡義德(右二)邀請鄭永柱董事長（左二）上台合唱演出。（謝瓊雲攝）

台語女唱將林喬安帶來美聲演出。（謝瓊雲攝）

蔡衍明愛心基金會、中國時報攜手華新醫材集團，25日再度至彰化田中華新MASK創意生活館內，舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，邀請中生代知名演藝歌星輪番獻唱，與現場受邀的爺爺奶奶與民間公益社團民眾共度溫馨的午後時光。

去年12月旺旺公益演唱會首度巡迴到田中舉辦，獲得在地社區民眾、田中榮家長者熱烈回響，大獲好評。時隔3個月，春暖花開的時節，再度來到田中演唱，讓榮家的爺爺奶奶們充滿期待，一入場噴完酒精就獲贈紫冰精鑽石型口罩等伴手禮，還有太極拳團體演出暖場，氣氛熱絡。

演唱會請來泰雅族女歌手吳奕帆、台語金嗓歌手張蓉蓉、後山姑娘方千玉、台語歌手「番鴨王」蔡義德和台語女唱將林喬安等輪番獻唱；率先登台的吳奕帆，遺傳了父親北原山貓的好歌喉，渾厚清亮嗓音唱出後宮甄環傳片尾曲「淚崩了」，引發全場共鳴。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，基金會董事長蔡衍明向來最推崇孝道精神，也對於在各領域無私奉獻付出的志工們感到敬佩，感謝國台語流行音樂實力唱將歌手們的熱情參與，透過一場場公益演唱會在全台巡演，宣揚孝順敬老、扶老助老與志工服務的精神。

華新醫材集團董事長鄭永柱表示，華新醫材公司創立48年，自2003年SARS疫情爆發後，開始投入口罩研發生產，多年來研發生產許多獨特功能型口罩，幫助台灣人民自我防護、成功防疫，基於回饋社會的心情，再度響應支持旺旺愛心公益演唱會。

他說，集團今年首度成功挑戰世界金氏紀錄，獲得認證的世界最大醫用口罩，用世界第一的口罩，彰顯台灣身為全球防疫模範生的卓越成果，藉此創舉提醒全球民眾，時時做好防疫和戴口罩的重要性。