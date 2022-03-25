今年1、2月統一發票中獎號碼，1千萬元特別獎獎號為「18927486」；200萬元特獎獎號為「82050976」。

20萬元頭獎三組獎號分別為「46596321」、「75704516」、「48632657」。二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

另還有雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2千元獎1.6萬組、800元獎10萬組、500元獎165萬組。

在四大超商方面，7-11統一超商本期開出1張千萬特別獎、3張200萬元特獎，一位幸運兒在高雄門市用139元購買燴飯與義大利麵就中獎。萊爾富位於台中市的中溪店開出1張1千萬特別獎，幸運兒只花95元買1包香菸就中獎。至於全家超商本期也有1組200萬元特獎，為桃園和信店，幸運兒花80元就中獎。

財政部賦稅署表示，過去我國每年上半年會增開1組200元六獎、下半年則可能增開1～3組200元六獎。惟今年上半年挪移預算以增開雲端發票獎項，下半年也會依統一發票經費執行情形適度增開雲端發票專屬獎，以鼓勵更多民眾將雲端發票儲存在手機條碼載具，減少紙張用量。

官員也提醒，民眾以紙本電子發票對中1千元五獎，以及200元六獎者，可利用財政部統一發票APP快速領獎功能兌獎，也可至四大超商、全聯、美聯社等實體通路兌領獎金。

但紙本發票對中4千元四獎～20萬元頭獎、200萬元特獎、1千萬元特別獎者，只能到實體通路如第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等兌領獎金。