高雄三信銀行驚傳搶案！嫌犯持槍衝入得手5萬 警全力緝凶 16:292022/03/25 中時 洪靖宜 、 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 銀行遭搶。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄橋頭區三信銀行25日驚傳搶案！25日約下午3點多，一名嫌犯身穿熊貓外送員衣服，及深色長褲徒步進入銀行後，持槍和辣椒水搶劫，甚至還攻擊保全，得手約5萬元隨即離去，目前警方循線調監視器，追查嫌犯中。 台積電要來了！高雄積極打造「生態科技園區」 高雄商港禁捕範圍過大 綠委要求漁業署檢討禁捕令 #高雄 #三信銀行 #驚傳 #搶劫 #辣椒水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開保時捷搶銀行還欲對警開槍 欠債男動機曝光遭求重刑 14:112022/03/25 社會 三井再前進南台灣 Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄預計2026年開幕 09:212022/03/25 生活 2022誰來做老大》高雄市議員 綠營政二代條款惹議 高市新人黨內互打 04:102022/03/25 政治要聞 高雄工地鷹架突倒搖搖欲墜 路過人車急閃避 14:572022/03/25 社會 高雄首次舉辦智慧城市展 應用科技進行公共服務 13:242022/03/24 財經 「紓困4.0」補貼運將薪資原好意 車行鑽漏洞詐領2百多萬 11:232022/03/25 社會 智慧城市展首移師高雄 線上線下活動都精彩 16:142022/03/24 生活 品觀點｜星馬連鎖超市高雄農產週 大獲消費者好評追加訂單 13:582022/03/25 寶島 高市推無障礙設施改善 讓行動不便民眾更便利 15:382022/03/25 生活 《科技》高雄智慧城市展 台灣人工智慧實驗室領銜建AI醫療城 10:182022/03/25 財經 高市府牽線 倡議國際數位城市鏈結 04:102022/03/25 財經要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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