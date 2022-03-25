高雄橋頭區三信銀行25日驚傳搶案！25日約下午3點多，一名嫌犯身穿熊貓外送員衣服，及深色長褲徒步進入銀行後，持槍和辣椒水搶劫，甚至還攻擊保全，得手約5萬元隨即離去，目前警方循線調監視器，追查嫌犯中。

台積電要來了！高雄積極打造「生態科技園區」
高雄商港禁捕範圍過大 綠委要求漁業署檢討禁捕令
#高雄 #三信銀行 #驚傳 #搶劫 #辣椒水