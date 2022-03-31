高雄清明連假飯店住房率開紅盤，觀光局推薦遊客到六龜泡湯、賞花。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄清明連假飯店住房率開紅盤，觀光局也在旗津推出系列活動。圖為小斯巴達的沙灘親子訓練營。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄近來疫情「微」升溫，但清明連假飯店住房率開紅盤！高市觀光局活動滿檔，從山線到海線一網打盡，包括旗津、內門、六龜活動各自看頭。觀光局統計，2、3日整體住房破8成，飯店業者分析，高雄疫情控制得宜，社區傳染風險低，沒有把遊客給嚇跑。

旗津近來受惠「旗津券」政策，帶動地方觀光，遊客逐漸回流。觀光局指出，連假4天將針對各個年齡族群推出主題活動，像是親子趴、嘻哈街舞、青春偶像團體、懷念金曲之夜等節目輪番上演。

配合兒童節檔期，旗津2、3日推出小斯巴達的沙灘親子訓練營，另有沙灘排球、足球、衝浪等活動，3日則力邀專業人士現場演出競技沙灘風箏。

內門宋江陣活動進入尾聲，2、3日以「宋江大好．猛虎巨星」及「宋江大好．不朽好漢」為主題，邀請來自屏東、台南，拳腳功夫極佳的傳統宋江陣，Battle高雄在地老牌夏梅林宋江獅陣、薪火相傳陣頭文化的旗山農工宋江陣，現場還有免費的文史導覽專車，帶領遊客一覽旗山、內門風光。

觀光局也推薦高雄「後花園」六龜，目前正是泡湯、賞花的好時節。台27線、28線花旗木大爆發，成為新興網美打卡景點，而2、3日連續2天晚上7時至10時推出「寶來野人音樂祭」活動，邀請在地原住民表演團體帶來天籟歌聲。

高雄活動滿檔也讓國旅熱持續加溫，高市觀光局統計，4月2日、3日飯店住房率破8成。其中，高雄量體最大、擁有700間房的萬豪酒店也有9成住房率，業者分析，高雄疫情控制得宜，加上飯店加強防疫措施，遊客沒被嚇跑。高雄翰品酒店1至3日訂房幾乎全滿，創下佳績。