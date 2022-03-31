對於是否代表國民黨參選高雄市長一事，前高雄市副市長李四川親自在臉書回應，他「不懂政治，更不會操弄選舉，也無意參選」，此一番話吸引近2萬人按讚。而李四川的老長官--前高雄市長韓國瑜也在李四川臉書留言「複雜的腦，單純的心」、「四川兄無私奉獻的精神令人佩服！」更令支持者感動淚崩直言「想念韓市長！」「韓團隊每次貼文、都讓人心碎流淚！」

前高雄市副市長李四川目前是藍營認為參選高雄市長的最佳人選，無奈李四川本人似無參選意願，30日下午在臉書回應表明心跡，他「不懂政治，更不會操弄選舉，也無意參選。」

李四川表示，人生有時是一種選擇。緣起而聚盡本分，緣盡放下而重生。很多朋友希望他參與今年底的高雄市長選舉。但是拿「槓槌」的他，向來只看到眼前的釘子，只會修補市政缺失的洞，做好本分。他「不懂政治，更不會操弄選舉，也無意參選。」

對於近日有媒體報導指稱，國民黨高層與李四川多次見面勸進一事，他謝謝朱立倫主席因瞭解他的心意，並沒有勸進之舉，所以李四川澄清，黨中央從沒有人來跟他談選舉的事。

李四川的老長官--前高雄市長韓國瑜也在李四川的臉書留言說「複雜的腦，單純的心」、「四川兄無私奉獻的精神令人佩服！」支持者紛紛留言，直言「 想念韓市長！」「你也是無私奉獻！」「我們都在等你出來」、「真懷念你在高雄一年多的日子，感謝有你，感恩」、「韓團隊每次貼文、都讓人心碎流淚！」「韓市長加油！」