藍綠布局年底九合一大選，其中在高雄市長人選部分，國民黨仍未敲定。高雄市前副市長李四川傳被黨中央積極勸進參選高雄市長，但他已經鄭重澄清，強調自己不懂政治，更不會操弄選舉，也無意參選。但是據了解，高雄市議會國民黨團總召童燕珍，今(6日)將率黨團成員北上拜訪李四川，要李擔任高雄「最強母雞！」

李四川屢成藍營支持者點名參選高雄市長的對象，不過，他日前已在臉書鄭重澄清，向來只看到眼前的釘子，只會修補市政缺失的洞，做好本分，自己不懂政治，更不會操弄選舉，也無意參選。近日有媒體報導指稱，國民黨高層與李四川多次見面勸進，裡強調，要謝謝朱立倫主席因瞭解他的心意，並沒有勸進之舉，所以要澄清，「黨中央從沒有人來跟我談選舉的事」。

根據《中國時報》今(6日)報導，雖然李四川日前公開表明無意參選，不過童燕珍今將率黨團成員北上拜訪李四川，要拜託李出來擔任高雄「最強母雞」，同時也將到中央黨部請朱立倫與祕書長黃健庭一起出面拜託李四川參選。