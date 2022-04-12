針對疫情指揮中心昨公布居家照護的多元遠距醫療方案，要求基層藥師得負擔起到府送藥的責任，國民黨發言人江怡臻痛批，民進黨政府這是標準的先放話、再溝通，對比新北市政府早與新北市藥師公會共同制定完整SOP與相關指引，指揮中心明顯與專業脫節，相關指引不清楚造成各地基層藥師明顯反彈，應該取法國民黨地方縣市的治理措施來改進。

江怡臻表示，對比新北市政府充分尊重且與藥師公會溝通，結合智慧醫療提出完整居家照護計畫，民進黨政府根本未顧及各地社區藥局人力和負荷量能，就推出不清不楚的指引，完美自曝中央政府自Omicron疫情爆發後總是慢半拍、拖累基層的嚴重弊病。

江怡臻認為，疫情指揮中心不清不楚、未充分調查與協調溝通就推出的指引，更是罔顧基層藥師的工作權、健康權，完全暴露疫情下最辛苦的藥師們於未知的健康風險。指揮中心若欲公布相關指引，應充份評估藥師外送的健康風險，尊重各地區藥師的意願，確保藥師的健康權益。

江怡臻指出，蔡政府與科學、專業、基層的脫節，已讓奉獻生命且責任最重的前線醫護叫苦連天，一個月前指揮中心未充分討論就要求被匡列醫護提早返工，跟如今倉促要求藥師兼差外送員的粗糙作法如出一徹。

江怡臻呼籲，指揮中心未來公布相關指引跟政策，應充份與防疫最辛苦、犧牲最多的前線醫護藥師人員溝通，臺灣的防疫成就絕不能建立在剝削、壓榨基層醫護，望蔡政府三思。