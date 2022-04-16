疫情持續升溫，北市大同警分局16日再傳1名女警確診，該分局另有同仁在臉書「靠北police」貼文，不滿表示今日確診已破千，上面還是要排酒測勤務，不顧同仁死活，質疑「為績效換整間派出所隔離，這樣有比較好嗎？」、「若確診長官要幫我養4歲小孩嗎？」

去年5月疫情爆發時，警政署為考量同仁自身安全，當時通令全國警察單位，除有「急迫性需立即執行之犯罪集團」，可報請指揮、偵辦外，一般性案件如非現行犯、受理民眾告訴告發案件等，均和民眾溝通暫緩傳辦，相關的擴檢、路檢也視狀況暫停，不少基層都認為，現在的疫情已比去年更嚴重，為何上級還沒有相關的反應？

據了解，大同警分局16日再傳出1名女警確診，該女警和昨日確診的男警同個辦公室，目前同樓層的官警已全面快篩，分局也進行清消，不少同事人心惶惶。

該分局有人不滿長官這時還是急著排臨檢、要績效，16日po文表達不滿，內容表示：「今日確診1200＋，大同分局交通組仍安排每日酒測勤務，不顧外勤同仁死活，外勤同仁也是有家庭有小孩的，這時候績效仍比基層性命重要嗎？」、「一件酒駕績效換整間派出所隔離這樣有比較好嗎，身為人父，家裡還有4歲小孩，如果隔離小孩誰要照顧，長官你們幫我養嗎？」

目前北市計有大安、松山、市刑大、萬華、北投分局、大同分局等16名官警確診，自主觀察者則超過百人。