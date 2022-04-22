台中市疫情升溫，目前傳出有4名員警經PCR檢測為陽性確診，為求慎重，警局已開始啟動「分組、分時段、分流辦公作業」之勤務執行等3種減災因應，警察局指出，各單位得依據轄區特性，酌情採用、調整或自行研議適合之方案；另有聯合布達交接典禮改以視訊布達交接方式於各單位舉行。

台中市22日新增2例員警確診，包括東勢警分局1名50餘歲警員，4月17日至確診朋友家泡茶，4月20日晚上感覺喉嚨卡，4月21日至醫院採檢確診，研判感染源為4月17日泡茶朋友，目前匡列親友2人居家隔離。另名30多歲太平警分局女警，4月18日出現症狀，4月20日就醫採檢陽性(CT：21)，感染源調查中，目前親友5人居家隔離，職場79人快篩陰性。

台中市警察局指出，目前共4名員警確診。包括，市警第五分局1男警、太平警分局1女警、東勢警分局1男警與潭子警察局1女警，確診員警目前隔離治療中，職場上接觸者有些進行居家隔離，另有被匡列採撿中，台中市目前治安人力調度安排，完全沒有問題。

警方除應運用分組、分時段、分流方式減少感染機會，並調整應變3方案；1、另覓備援駐地，原分駐（派出）所員警部分或一半之員警（含副所長）進駐備援之駐地，非必要時禁止面對面接觸，並不得赴對方辦公室，應以電話、網路或其他視訊設備聯繫業務，如發生隔離情形，仍有員警可執行轄區治、交安維護及事故處理。

2、暫不移撥人力，如發生分駐（派出）所全員隔離情形，由鄰近分駐（派出）所撥出部分警力協助執行、處理該所轄區治、交安維護及事故處理。3、將分局各分駐（派出）所員警撥出部分警力至該分局警備隊（可分組分地執勤），如發生分駐（派出）所全員隔離情形，由警備隊之警力協助執行、處理該所轄區治、交安維護及事故處理。

另外，警方將勤務表編排方式，由各外勤單位就各該分駐（派出）所現有警力數及轄區治、交安需求，並依前述防災與減災措施原則下，妥適規劃。