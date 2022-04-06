清明連假結束後首開工日，高雄市6日暴增37例確診病例，高雄市宣布新措施，市長陳其邁表示，高雄娛樂場所從4月6至8日擴大篩檢，全體員工應持3日內PCR陰性證明，才可以提供服務。

由於高雄某私人招待所爆出指標個案薩克斯風女樂手（案24795）染疫，衍伸群聚感染，6日又新增22例，一共有29人染疫。因此，高雄市長陳其邁宣布，高雄娛樂場所從4月6至8日擴大篩檢，全數陰性後才能營業。

陳其邁說，由於私人會館群聚，疫調發現一些流動工作人士，從其他特定場所來會館工作，造成其他場所跟私人會館流通，決定特定娛樂即日起擴大採檢，歌廳舞廳、夜總會、酒吧等場所，全體員工、從業人員、流動工作人士應持3日內PCR陰性證明，才可以提供服務；工作人員、從業人員含流動工作人士接種2劑疫苗且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，到30日起都要落實每周1次快篩，進入顧客也得接種3劑疫苗。

陳其邁說，各轄區派出所都有掌握特定場所，利用擴大採檢，可能在特定營業場所風險降低。