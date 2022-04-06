國民黨高雄市長人選難產，國民黨高市議會黨團總召童燕珍今（6）日率領市議員黃紹庭、陳美雅到新北市與前高雄市副市長李四川碰面，發揮三顧茅廬精神勸進李出馬選高雄市長，但李強調「我是拿鐵鎚的，不懂政治，也沒有意願」。童燕珍重申，會再繼續努力勸進，不會放棄。

童燕珍今率團北上，勸進李四川角逐高雄市長，雙方中午約在板橋碰面吃飯。李四川說，謝謝童總召、愛護他的議員們，自己現在已經到私人企業工作，去年他也跟朱主席講過，原則上不參與政治及選舉，但總召說要來看他，自己絕對盡地主之誼。

不過，李四川談到，對於選舉自己的想法跟意願沒有改變，「我這個拿鐵鎚的，不懂政治，也不會選舉」，請愛他的議員能見諒 、體諒，目前將個人工作做好，至於高雄他仍相當關心，也不會改變對高雄的愛。

「做工程的人大概不會扭扭捏捏，要選就選，不選就不選」李四川強調，從頭到尾沒有考慮過選舉，假設韓團隊在高雄有一點政績，絕非只有自己的功勞，而是所有人的努力，他也鼓勵讓高雄在地年輕人、國民黨有志人士能出來承擔。未來若時間允許，也願意擔任輔選角色。

國民黨高雄市長人選難產，國民黨高市議會黨團總召童燕珍今（6）日率領市議員黃紹庭、陳美雅到新北市與前高雄市副市長李四川碰面，發揮三顧茅廬精神勸進李出馬選高雄市長。（柯宗緯翻攝）

童燕珍指出，今天與副市長見面彼此相談甚歡，也知道副市長的想法，會繼續努力爭取李四川到高雄來參選市長，到現在為止沒有放棄，希望中央黨部、朱主席聽到高雄市民及基層的聲音。

黃紹庭呼籲，過去李四川在新北市、高雄市的政績大家有目共睹，以他人格特質最適合競選高雄市長；陳其邁上任以來問題層出不窮，市民很懷念過去政績，希望朱主席用最溫暖、誠懇態度，把川伯請出來，讓他重新回到高雄為市民服務。

陳美雅說，跟副市長聊天很愉快，感覺得到他非常關心高雄未來，會努力加強溝通，也希望黨中央聽見大家期待李四川出來選市長，高雄必須要有嶄新、真心為人民做事的好市長。