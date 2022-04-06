【LIVE直播】「鋼盔戴好」正式宣布選桃園！ 羅智強召開聲明記者會

台北市議員羅智強今(6日)舉行宣布參選桃園市長聲明記者會，針對參選一事進行說明，被問及「有考慮高雄市長嗎？」他表示，公投之前曾經有高雄一群朋友數度上來拜訪我，希望我考慮參選高雄，當時展開一段徵詢，問問大家看法，一半贊成一半反對，在此同時傳出希望高金素梅委員參選高雄，「我認為高金委員比我適合一百倍、一千倍」。

羅智強表示，高金素梅的親和力、問政犀利跟長期對政治、弱勢團體等社會議題都相當關心，是一位上上的人選，所以公投那段時間，「我就已經沒把參選高雄市長放進規劃」；參選高雄聲音出現是在高金委員宣布不參選之後，「我也必須說，那時候我已經思考參選桃園市長」。

羅智強表示，作為政治人物必須堅持原始初衷，也必須對已經支持我的朋友信守承諾，所以高雄不是參不參選，「而是我走到參選桃園的道路，沒有任何理由、心有旁騖思考其他事情」、「桃園最後不一定是我，但不要擔心我的戰場跟去處，就是輔選再輔選」。