高雄春天藝術節力邀旅法的韓裔鋼琴巨擘白建宇來台演出，為藝術節每年的「名家音樂會」再添上令人驚喜期待的一筆，縱橫國際樂壇逾半世紀的白建宇，不畏旅途艱辛，遠從法國飛來台灣，並落實超過兩周的防疫隔離，只為了帶給南台灣樂迷2場各異其趣的重量級演出。

本次再度訪台，是白建宇第1次登上衛武營音樂廳，同時也完成他在台灣北中南，集齊3大國家表演藝術中心場館（國家兩廳院、台中國家歌劇院和衛武營國家藝術文化中心）的演出經歷。4月23日(六)晚上他將首次攜手高雄市交響樂團在衛武營音樂廳，帶來莫札特生平唯二創作的小調鋼琴協奏曲；5月7日(六)更與高市交的菁英獨奏家群們，以親密抒懷的室內樂，帶領觀眾深入布拉姆斯和舒曼的內心世界；觀眾購票洽OPENTIX兩廳院售票網。

高巿府文化局指出，白建宇被法國《費加洛報》譽為「名副其實且值得信賴的藝術大師、鋼琴怪傑、完美的音樂家。」10歲即以天才兒童之姿，與韓國國家交響樂團演出葛利格的鋼琴協奏曲，其後，更一路跨足美國及歐陸，與柏林愛樂和倫敦交響樂團等各國一流樂團共同演出，也出版過數張橫掃專業獎項的錄音演奏專輯，其音樂成就於2002年由法國政府獲頒「文學與藝術騎士勳章」。