國民黨高雄市長人選懸而未定，基層焦慮到炸鍋，國民黨高市議會黨團總召童燕珍今（6）日率團北上，勸進前高市副市長李四川角逐高雄市長，雙方中午將約在板橋碰面吃飯，下午則將轉往中央黨部與黨主席朱立倫會面，希望朱也能說服李參選。

不過，日前李四川已明確表態說，「我不懂政治，更不會操弄選舉，也無意參選」，並提及有媒體報導指稱，國民黨高層與他多次見面勸進，他要謝謝朱立倫主席因瞭解他的心意，並沒有勸進之舉，所以要澄清，黨中央從沒有人來跟他談選舉的事。

童燕珍今與市議員陳美雅、陳麗珍、黃紹庭等人組團北上勸進李四川，童燕珍直言，距離年底選舉只剩半年多，但高雄找無「母雞」，大家都非常著急，若不趕快確定人選，恐對高雄議員選舉不利，此行北上拜會李四川希望他慎重考慮，代表國民黨參選高雄市長，目前為止，他是最適合的人選。

童燕珍表示，很多民眾認為李四川在高雄有非常多建樹，像是路平、燈亮、水溝通等政績大家看得見，希望中午碰面李四川能給答案，黨團會做最後的努力，希望李是第一首選，並可以提點一些想法。

陳美雅指出，希望國民黨中央聽見高雄市民的心聲，如果遲遲推不出強而有力的候選人，會被別人認為難道推不出人才嗎？近來高雄面臨工安問題、台電跳電、治安惡化等問題，很多市民很憤怒，市民殷切期盼有更好人選帶領高雄走向美好未來，期盼中央趕快有個定奪，才能穩定軍心，讓所有議員團結齊力共同打贏選戰。