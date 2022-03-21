台大政治系畢業，退伍後的第一份工作在王鴻薇辦公室，後來加入2018丁守中競選團隊，現任羅智強辦公室主任的楊植斗，把所學和經驗投入2022台北市第六選區大安文山市議員選舉。

接班現任台北市議員羅智強選大安文山，楊植斗掌握優勢在空軍，楊植斗說自己是幸運的人，青年參政一路上一直有機會讓他累積經驗，回憶去年底跟著羅智強一起夜宿凱道、絕食200小時，當時的辛苦和磨練讓他更堅定踏上這條路，而目前最關心二殯整建計畫。

位於辛亥隧道口，大安文山區交界的第二殯儀館擴大整建，二期整建計劃若如期完工，2023中山區的一殯可能轉型，整個台北市的殯葬業務會集中到二殯，屆時首當其中的是交通，周邊居民生活品質受影響，所以二殯整建的交通計畫一定要做好。

柯市府預計將一殯原址變成綠地，楊植斗認為，一殯現址旁邊就是榮星花園，再做大型公園實在可惜，不如打造成一個托老育幼或其他商業辦公場域，更能滿足市民的需要，而且不管做任何規劃，都要為大安文山的人爭取有一定比率，可能10%、20%的名額，不能鄰避設施在大安文山區，一殯遷走的好處卻沒有回饋到大安文山。

另外，台北市推公宅政策，事實上，不是每位年輕人都那麼幸運可以抽到公宅，社會住宅沒辦法解決高房價的問題，租了6年又要搬走，而且有些公宅的租金也偏高。

楊植斗罕見認為文山區不要蓋公宅，台北市的土地寸土寸金，公宅會折舊、租金折舊，不如蓋新創大樓，或是現在年輕人創業需要辦公室、共享空間，用更便宜的價格租給他們，也許裡面就有一隻獨角獸，為台北市企業帶來好的發展。

北市高房價，楊植斗建議，要逐漸有衛星城市的概念，工作地和居住地分開，台北市房價高，做成利益取向的設施，如果變成商業模式，文山區可以發展起來，辦公的人變多了，用便宜的租金吸引年輕人創意，比較昂貴的租金可以規劃為展間、會議中心。收益可以拿來做租金補貼，多補一點給年輕人。

楊植斗戲稱自己出社會後嚴重變胖，目前人稱大安區葉啟田，雖然有把握在網路上繼續創造議題與聲量，也堅持選舉零看板，楊植斗開始和地方接軌、站路口努力開拓票源。