台北市第6選區（大安、文山）長期被視為藍營鐵票倉，但民進黨積極開疆闢土。該區原有3名現任議員，隨著議員阮昭雄宣布不參選議員後，空出1席，加上黨內預計提名5席，各派系紛紛搶進，隨著文山區萬興里長、律師詹晉鑒今正式宣布投入大安文山議員選舉後，形成「6搶5」態勢。

大安文山議員共有13席，民進黨現任議員有3位，包含新系簡舒培、蘇系王閔生及湧言會阮昭雄，阮昭雄宣布交棒給趙怡翔，英系選定陳聖文，綠色友誼連線則派陳唐博拚出線，如今再加上正國會詹晉鑒，共有6人要搶5席。

地方人士指出，2018選舉，民進黨推5席只上3席，加上大安文山區席次多，而大安區的選民比較吃空氣票，加上年底大環境比較好，許多新人認為比較好耕耘、有空間而投入參選。

詹晉鑒在2014年響應民進黨「民主小草」計畫的號召，投入基層選舉，在文山區萬興里打敗連任8屆、擔任長達32年的國民黨籍里長，成為大安文山區唯一民進黨籍的里長，2018年又以75％的得票率順利連任。他表示，現在也要追隨前輩們的腳步，擴大服務的群眾，決定正式投入大安文山市議員的選舉。

王閔生指出，阮昭雄宣布不參選後，代表有3席新人的空間，相對其他區新人空間很大，黨內各派系一定有人爭取席次，但大安文山對民進黨來說是艱困選，新人提名只是第一關，最大挑戰是大選。

王閔生分析，在中央級的選舉、台北市長選舉，民進黨在得票上雖有所進展，但在選區議員選舉上，政黨基礎上還是重要考量，泛藍8席各自在地方上長期經營有打下基礎，因此，綠營在基層經營上無法那麼快有斬獲。

阮昭雄則表示，提5席表示對這區重視跟企圖心，當然選上會有一點難度，還要考慮與無黨籍議員林穎孟、苗博雅票源重疊，或多或少受到選票衝擊，大安文山過去聯合競選大概是北市6區中最成功的典範，目前6搶5在初選，跟其他各區比起來不是最激烈，兄弟登山、各自努力。