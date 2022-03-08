國民黨在四項公投、中二補選連連失利後，士氣與人氣皆低落，近來其政黨支持度更輸給民眾黨，變成第三名，讓不少人都疑惑國民黨到底怎麼了、未來還能「復活」嗎？沒想到前民進黨立委沈富雄今天語出驚人，竟直言「國民黨在送往一殯的路上」。

國民黨黨主席朱立倫力圖率全黨在年底縣市長選戰中，獲得好成績；國民黨本月5日才剛完成中常委選舉，雖傳出一些負面消息，朱也隨即召集一級主管推動選制改革。但沈富雄今天(8日)在臉書上表示，以前自己常罵國民黨在加護房病裡，那不就只剩奄奄一息了？也說過「國民黨如同在安寧病房，那不就看日子等死了？」，最近還說過「國民黨在送往一殯的路上」；不過他表示，其實國民黨並沒有死，仍是最大在野黨，國民黨的地方執政諸侯聯手起來，仍然非常可觀，非民眾黨一朝一夕可以趕上。

那國民黨還有救嗎？沈富雄指出，國民黨的政黨支持度幾乎和民眾黨打成平手，答案是被黨中央拖累了；新北市長侯友宜的聲望都在70-80%之間，但選總統已經開始落後賴清德，也是被黨中央拖累了；立委蔣萬安與衛福部長陳時中在台北市的支持度已在伯仲之間，交叉分析顯示年輕人的支持度已經落後陳時中，同樣是受到黨中央拖累。他直言，國民黨選舉不行，補選不行，公投不行，黨內自己選舉也不行，一言一行沒有一樣得體，沒有一樣行。

沈富雄認為，年底選舉，國民黨候選人唯一的生路是北、中、南分成三區，各自組成選舉聯盟，南區在敵人後院放火，北、中兩區奮力奪標；至於黨中央要懂得藏拙，最好「自己走進山洞冬眠」，只是，沈富雄也感嘆：「動物在冬眠前都把自己養得胖胖的，沒有黨產的黨中央過得了寒冬嗎？」