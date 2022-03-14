身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲曾稱民進黨打選戰的策略是4、2、2，綠營拿下4，另外的4由藍白瓜分。國民黨立委蔣萬安14日表示，從過去2次大選來看，已經不再有傳統基本盤的概念，有超過一半民眾不贊成「藍白合」，他認為應該要「全民合」。

蔣萬安今接受網路節目《Yahoo TV》專訪指出，如果每一次選舉都在看基本盤，那很多地方都不用選了，從過去2次大選就可以知道已經不再有傳統基本盤概念，選舉是要靠自己不是靠別人，政黨的存在價值如果只是在討論利益交換、條件交換，政治算計會被人民唾棄，也許可以爭取一下政治聲量，但民眾不會接受。

他表示，最近有一份民調高達52％的民眾不贊成藍白合，其實就是全民合，怎麼樣取得絕大部分民眾的支持，也就是了解一般民眾的期待、需求，面臨的問題是什麼，然後提出看法與見解，提供一個願景、高度和視野，才是民眾期待的人選。