是否參選台中市長？台北市副市長蔡炳坤20日強調，不一定要以參選台中市長當「母雞」，他也會以各種形式的「母雞」，來幫民眾黨在台中市參選的議員參選人。（盧金足攝）

台北市副市長蔡炳坤被視為民眾黨台中市議員選戰超級「母雞」，是否會參選台中市長？蔡炳坤20日表示，台北市長柯文哲8年任期建設與政績他正進行盤整，加上家人不支持態度因素，還有諸多考量，強調不一定要以參選市長當「母雞」，他也會以各種形式的「母雞」，來幫民眾黨在台中市參選的議員參選人。

蔡炳坤今日陪同台北市長柯文哲到台中出席活動，蔡炳坤曾為台中一中校長，參加東海大學EMBA研聯會長交接典禮時，很多台中一中優秀校友，展現超人氣，長期在校園耕耘，蔡炳多年來與中部學界、政商界有其搏感情的濃厚溫度。

外界對民眾黨來插旗台中，年底台中市長、市議員選戰，也攸關柯文哲志在2024年競選總統，決戰中台灣開闢「白色力量」的指標。

蔡炳坤面對外界關切，仍低調不作正面回應，但語氣轉趨保守表示，因為另名副市長黃珊珊忙於公務，他身負要為柯文哲8年建設與政績作盤整，作業工程浩大，全心全力在台北市政府，但即使要當民眾黨的「母雞」，不一定要選市長，也可以任何形式來當「母雞」助選。

由於台中市長選舉以往都是藍綠大對決，今年底台中市長改選，如果民眾黨「白色力量」加入戰局，可能成為關鍵的票數，瓜分藍綠票源的實力，激烈選戰中難以逆料的變數，也因此，蔡炳坤的意願與動向，一定程度牽動台中市長選舉發展。

蔡炳坤今天出席東海大學EMBA研聯會長交接典禮時，與立法院副院長蔡其昌，也是台中市長熱門人選同桌時，蔡其昌看到蔡炳坤直呼蔡炳坤是「最強母雞在這裡」，台中市長選情挑戰現任市長盧秀燕，是否會出現「雙蔡會」夾攻，備受矚目。