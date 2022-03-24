對於「諾富特事件」對無數民眾所造成的重大傷害，國民黨醫療委員會指出，目前全球疫情尚未解除，如果還有縣市長只關心選舉，而忽略應該照顧臺灣人民、共同對抗疫情的優先順序，甚至還有閒情跨區到臺北評點候選人的能力值，豈不是向市民昭告「自己太閒了」嗎？！

國民黨醫療委員會表示，臺灣近一年多來的國門失守、疫情擴散，出包的地方首長有負起政治責任嗎？當立委蔣萬安最早提出紓困條例草案，並試圖解決因疫情所造成的產業蕭條、市民失業等問題時，地方首長有留意桃園機場防疫不嚴謹等弊端嗎？人命關天，豈容兒戲！當民眾盼望地方首長能善盡防疫責任，而非出事後才拉臺北萬華背鍋救援，這些需要與期待，地方父母官有做到嗎？

國民黨醫療委員會直言，單純就抗疫防疫的建樹上，蔣萬安在立法院的認真表現，絕對不輸給任何一位縣市首長，他是最早提出要發展疫苗、採購疫苗，以及發放現金紓困的政治人物，更是在政府消極處理因接種疫苗而受害的民眾時，挺身而出，積極為受害者爭取救濟補償的機會，此外，他還在疫情期間，默默行善，為無法溫飽的民眾，提供愛心餐盒，溫暖每個需要的角落。

國民黨醫療委員會強調，蔣萬安不願去耍政治嘴皮子，更不願去玩弄政治權謀，他就是一個腳踏實地的政治家，本會呼籲地方父母官，請牢記桃園諾富特的血淚教訓，多用點心思，把自己的市政本務做好，並請多關注市民的需要，共同為臺灣的健康與幸福而努力！