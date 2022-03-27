柯文哲讚接班人有「文景之治」 黃珊珊羞笑、蔣萬安淡定

台北市長選戰將近，台北市長柯文哲接受專訪時，不僅稱自己是開創天下的人，就像漢高祖一樣，也讚接班人、副市長黃珊珊能開啟「文景之治」。對此，被視為下屆市長最強候選人的國民黨立委蔣萬安說，民調顯示北市還有成長空間，市府應深切檢討，黃珊珊則強調，把事情做好就好。

柯文哲日前接受專訪，被問到接班人選時他仍推薦黃珊珊，由於對方有6屆議員資歷，也有副市長歷練，且副市長是在實戰中練習，對市政有一定了解，外面進來的人要摸熟這套系統起碼要2年，他還稱自己是開創天下的人，他比較像漢高祖，還讚黃珊珊會有文景之治。

台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

對此，黃珊珊笑說，自己雖然還沒看到那段內容，反正就是把事情做好，前面的基礎當然能讓後面治理比較順利、成功，重點是在基礎打好了再往上加，這是比較重要的。

蔣萬安則說，從今天最新民調的數據其實就很清楚，各項指標都顯示出很多市民認為，過去這幾年來台北市成長的幅度、進步的空間很大，很多要改善的地方，尤其跟五都比較起來，其實民眾感受度最強的是不像其他五都這麼有活力。

蔣萬安說，自己有看到數據，發現3成民眾都想要移出到其他城市，有超過3成1的人好像首選到遷到台中，這真的是嚴重警訊，包括北市今年人口也可能跌破250萬人，這都漸漸影響市民權益，這部分真的要深刻檢討，應好好思考未來台北市的方向。