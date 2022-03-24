針對台北市長選戰，民眾黨主席柯文哲預計提名北市副市長黃珊珊以無黨籍方式參選。民進黨副祕書長林鶴明今表示，柯文哲是民眾黨的台北市長，若提名一個不是民眾黨的黃珊珊選北市，「代表民眾黨要失去台北市的政權嗎？這是很不負責任的提名方式。」

林鶴明今日在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時指出，柯文哲最近是有意無意地，往藍的板塊爭取選票，而過去柯是醫界背景，沒有太多政治參與，所以第一屆的市府團隊都是透過海選，成員橫跨親民黨、新黨、民進黨等不同政黨。

林鶴明指出，但柯文哲選上第二屆後，當初的人馬也更換許多，而在成立民眾黨之後找的人，背景都是以偏藍居多，雖然其他政黨的也有，但藍營背景的人較多，因此柯文哲團隊的意識形態以及對國家、市政看法一定都比較接近偏藍。

林鶴明認為，現在柯文哲最大的挑戰就是團隊，因為治理一個國家、城市都需要有團隊，柯文哲團隊若沒有自己培養人才，那民眾黨推出的候選人就會被選民質疑，「到底這些人是民眾黨自己的人才？還是只是來投靠的？」

談到台北市長可能呈現「三腳督局面」，以及藍委蔣萬安、衛福部長陳時中、黃珊珊三人民調變化，林鶴明分析，柯文哲身為台北市長，在任內端出市場改革等政績，進而使黃珊珊具有執政優勢，也讓她的民調具有一定的底氣。

不過，林鶴明認為，柯文哲支持者雖然很死忠，但柯粉不等於珊粉，因為黃珊珊是親民黨籍，不是民眾黨，且過往擔任議員時還有新黨背景，因此柯粉是否等於珊粉，從目前結構來看，是還有待證實。

主持人黃光芹指出，民眾黨支持者支持黃珊珊確實只有54％；林鶴明說，「柯文哲是民眾黨的台北市長，若提名一個不是民眾黨的黃珊珊，代表民眾黨要失去台北市的政權嗎？這是很不負責任的提名方式，且黃珊珊也不掛民眾黨，那民眾黨價值跟黃珊珊的認同有落差嗎 ？還是為了選票考量想要兼顧親民黨感情？」

林鶴明表示，民眾黨其實也可以跟親民黨共同提名，雖然談這些還言之過早，但既然民眾黨目前在台北市執政，結果卻沒提出自己的候選人，也是民眾黨支持者支持黃珊珊比例出現落差的原因。