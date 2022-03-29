台灣民眾黨黨主席柯文哲（中)29日出席民眾黨國際新春酒會，柯文哲以too late兩字回應媒體提問「國民黨成立青年事務委員會」的提問。（陳怡誠攝）

民眾黨今日舉行創黨首次國際新春酒會，邀請駐台外國代表、國際媒體參與，被解讀是身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲參選2024總統選舉的起手式。柯文哲會前受訪表示，政黨工作是點點滴滴每日累積過程，目標是成為執政黨，所以現在要開始跟各國駐台使節溝通，形成基本理念後慢慢形成具體政策。

柯文哲有意角逐2024總統大選，對於台灣首要解決的問題，柯文哲表示，台灣的問題太多，他的理念很簡單，當年在台大當醫生最成功的就是葉克膜，進步的原因不是單一因素，台灣作為國家要面對的問題太多，包括高房價、都市計畫、環保、能源等，要把所有問題列出來分門別類。

柯文哲說，認真是種文化，每天打高空，講半天沒有用，民眾黨最重要的是建立新政治文化，而不是選舉票選票，做一點點事情，卻講一大堆。

柯文哲在酒會致詞時也提到，民眾黨的成立，象徵促進「以台灣為名，以民眾為本」的政治理念，希望讓台灣選民不僅在政治選舉上提供更好的選擇，而且有效地展現「台灣價值」。

柯文哲向現場各國使節表示，民眾黨將推薦年輕且專業的候選人，全面參加今年底地方選舉，他們將肩負使用，改變長期以來被泛綠和泛藍陣營壟斷的台灣政治版圖。