柯文哲號稱豪宅等級社宅 停車場變水濂洞住戶傻眼

台北市明倫社會住宅住戶4日準備出門，前往地下停車場走出電梯，赫見漏水成水濂洞，停車場大淹水簡直看傻眼，市議員陳怡君炮轟這就是市長柯文哲所說的豪宅品質，社宅不漏水很難嗎？北市都發局對此回應，有民眾進到公共區域疑似觸動警報系統灑水，已由警方帶回了解。

陳怡君接獲住戶陳情，今早8時30分要到地下停車場開車，走出電梯發現水滴滴答答狂流，猶如經過水濂洞，不僅雙腳陷入水灘裡，就連頭頂也被牆壁裂縫滲出的水滴，滴到整頭都是水，大罵這樣的漏水真的有夠離譜。

陳怡君痛批，社宅啟用至今才1年多，花了數10億元建造，柯文哲還誇口說是豪宅規格，結果漏水事件不斷，社宅不漏水很難嗎？社宅讓民眾入住前各單位驗收都有包含消防系統灑水設備及管理，到底出了什麼問題。

都發局住宅服務科長陳正廷回應，有附近民眾進到公共區域，疑似觸動警報系統開始灑水，已交由警方帶回了解原因。

不過，陳怡君質疑，停車場設計不良，才導致民眾觸及灑水系統，造成B1、B2樓淹水，甚至出動4名工作人員清理了3個小時積水仍未退，可見地下室排水不良，是否有偷工減料，呼籲市府盡速查明清楚。

陳怡君向柯文哲喊話，摸摸自己的良心，這根本不能算是豪宅，市民要的是能安居樂業，不是動不動就漏水的社宅。