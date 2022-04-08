警方從徐姓男子身上查扣1把該汽車旅館之前遺失的鑰匙、犯案工具鐵撬1支。（大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園航空城計畫如火如荼進行中，徵收區域內的住戶陸續搬遷，引起小偷覬覦行竊。（大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園航空城計畫如火如荼進行中，徵收區域內的住戶陸續搬遷，轄區大園警分局埔心派出所持續加強巡邏，防範宵小入侵，5日、6日連續2天在徵收區內查獲竊盜現行犯，詢後均依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

大園分局表示，埔心派出所於5日下午許接獲民眾報案，稱其住家隔壁的空屋中有不明人士進入，員警獲報前往，當場查獲63歲宋姓男子正在行竊，並查扣贓物水龍頭1組。

警方6日下午巡邏行經某處已被徵收的汽車旅館時，看見大門有遭開啟的跡象，員警入內查看發現54歲徐姓男子獨自1人在旅館內行跡鬼祟，經警方盤查後，在其身上查扣1把該汽車旅館之前遺失的鑰匙，以及犯案工具鐵撬1支，隨即將他帶回偵辦。

大園分局指出，航空城徵收範圍內的住戶大量搬遷，造成空屋增加，住戶遺留的民生用品、設備等，經常引起宵小的覬覦前來行竊，警方為此特別針對該區域加強巡邏，防堵治安死角，同時也呼籲民眾，如有發現可疑情事，應立即向警方通報，共同打擊犯罪，維護社區治安。