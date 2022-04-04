新社區農作枇杷4月進入產季，東勢警分局新社分駐所啟動「護農專案」。（警方提供）

台中市新社區農作枇杷4月進入產季，由於枇杷屬於高經濟作物，易成為竊賊覬覦目標，東勢警分局新社分駐所啟動「護農專案」，與農民合作聯防，共同守護辛勞耕作的成果。

新社區近日進入枇杷盛產季節，農民辛苦栽種等的就是每年的收成時刻，但每到收成期間卻得憂心農作物失竊，新社分駐所為守護農民心血，針對轄內枇杷果園加強落實「護農」勤務，編排警力巡邏與守望，加強產業道路、偏僻處所之果園巡視，宵小易犯案之深夜也列入警方重點巡邏時段。

此外，派警員向轄內農民宣導防竊措施，如裝設監視系統、感應式照明燈具或警報設備，亦可在果園飼養警衛犬，加強警戒與嚇阻，警方持續在轄內巡視與加強防竊宣導，農民們看到員警都親切回應，十分感謝員警辛勞。

新社分駐所長藍忠明表示，枇杷一年一收，種植過程費工，為確保農民們辛勞投入心血能夠順利收成，於枇杷採收季將會編排警方持續巡視，農民亦可藉由增設防竊設備提高自我保護能力，並呼籲民眾如發現可疑人、事，應立即通報，與警方攜手共同防制犯罪。