疫情持續升溫，台北市今新增4例本土個案，台北市長柯文哲表示，表面上看起來只有4例，但出現不明感染源，他舉例，昨天北市新增一名印尼籍的看護確診，傳染給雇主，今天雇主的女兒案23267確診，CT值14；案23267就讀松山區某高職，北市衛生局安排同班級師生40人居家隔離，PCR全數陰性。

柯文哲說，光一例確診就要40人居家隔離，雖然目前全部是陰性，但確診者如果曾到學校、醫院等地方，就會持續擴大很麻煩，他也說，今天新增的另外一例確診個案23180，因為接觸過外縣市個案23074，兩人在同一間台北市的洗腎中心，因此被感染。

柯文哲指出，現在就是不斷的擴大匡列，像是個案23180他的孫女在台北念幼稚園，現在也要匡列幼稚園，還有幾位老師是來台北任教，跨班教學，看起來會很麻煩。

北市副市長黃珊珊說，雙北是共同生活圈，目前新北有2位老師來台北任教，所以北市有很多學校班級都停課，其中案23269為大安區某國小資優班老師，已通知班級26位學生停課到4月5日，並擴大採檢816人。

黃珊珊表示，另外一例是中正區某國小老師，總共授課3個班級，也會停課到4月3日，將會派採檢車協助採檢，而該名老師還有到補習班任教，擴大篩檢84人，補習班9個學生。

另外一例北市個案為信義區本土個案23268，曾在3月26日去台中歌劇院和參加婚宴，Ct 值11.2，感染源待釐清；以及北投區確診個案23266，也是一起在台中婚宴確診，Ct值20。