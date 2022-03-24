羅文嘉陪同許菡芸、謝孟羽登記初選。（楊亞璇攝）

民進黨北市議員初選登記倒數第二天，新潮流、民主活水大打團體戰，新潮流立委吳思瑤、代表民主活水的民進黨前祕書長羅文嘉都陪同擬參選人現身，對於支持的市長候選人人選，吳思瑤、羅文嘉低調表示，民進黨有提名的體制，就按照體制走。

新潮流立委吳思瑤、沈發惠及賴品妤、台北市議員周威佑現身，陪同現任4位北市議員李建昌、許淑華、梁文傑、簡舒培，及2名新人登記。吳思瑤推薦子弟兵陳賢蔚參選士林北投議員，中正萬華議員周威佑不競選連任，交棒給辦公室主任邵維倫，眾人喊出「台北新戰力、六席一起上」。

羅文嘉、台北市議員邱威傑陪同台北市議員內湖南港擬參選人許菡芸、台北市議員萬華中正擬參選人謝孟羽登記。羅文嘉表示，希望看到源源不斷的民主活水加入，他們兩位決定參選後，看到他們比較孤單就給他們支持。

談到台北市長候選人人選，先前力挺衛福部長陳時中的吳思瑤轉趨低調，她表示，有堅強的母雞對於首都光復戰非常重要，最重要的是每個小雞都很強，這是民進黨最有機會光復首都的一次，當然心中有非常期待的「強棒中的強棒」，但民進黨是有制度的政黨，有很好的民主體質，願意給黨多一點時間，希望中央早點定案，有意角逐的候選人也大方表態，基層準備都已超前部署，最強市長候選人一拍板後，提供最強的後援火力。

羅文嘉則說，對於台北市長選舉，若選擇適當人選很有機會，議會甚至可能過半，至於是哪一位，民進黨有提名的體制，就按照體制走，體制自然會選出最合適的人，目前浮上檯面的衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍都不錯，都是很好的人選。