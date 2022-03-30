民進黨將派誰出戰年底的台中市長選舉，到目前都還未定案，其中立法院副院長蔡其昌數次被點名參選，他今（30）日接受訪問時表示，若黨有需要，只要徵召他一定義無反顧、勇敢承擔、勇往直前，更說自己「一定勝利！」

蔡其昌今日在《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪，他透露自己與台中的緣分相當深，在台中清水出生長大，在清水讀國小，在沙鹿讀國中，高中、大學因為要考試有變數，結果考上清水當地的高中及東海大學，還在東海大學念研究所；當兵時抽到台中太平竹子坑，退伍後第一份工作在靜宜大學教了7年書，之後到縣政府服務了4年，最後回到家鄉準備選舉，一輩子都在台中，也把台中各區都跑遍了。

至於被詢問到底要不要參選台中市長一事，蔡其昌則表示今年民進黨要用徵召的方式進行，選對會到目前還未正式與他進行接觸，因此沒有宣布的問題。蔡其昌指出，黨覺得誰要去承擔這次的市長選舉，哪位黨員適合就去進行徵召作業，「對我而言沒有什麼宣不宣布，宣布又怎樣，連報名的機會都沒有是要宣布什麼」。

蔡其昌強調，自己的態度已經講得很明白，「如果黨需要蔡其昌承擔，我義無反顧、勇敢承擔、勇往直前、一定勝利！」讓黃暐瀚驚呼「一定勝利喔？」蔡其昌則說「自己要有信心嘛，你連自己都沒信心，還會說輸，那徵召幹什麼呢？」