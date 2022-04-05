國民黨台北市議員羅智強有意角逐桃園市長，引發藍營地方反彈，無黨籍桃園市議員牛煦庭曝一份民調結果，顯示近期揭露的桃園市民意調查，有高達66.6%市民不介意出身，只有26.4%希望在地優先，若果真如此，為何不給羅智強一個參選的機會。

對於桃園市長選戰，牛煦庭今（5日）在臉書發文表示，他們不知道，也無法預測到底這場大戲還有多少轉折，但在他們看來，評價選將，「行動力」比起出身、位階、印象都還要更重要。請問當初誰想得到一個失勢的前總統府副秘書長會去搞百萬粉絲和野台計畫？然後夜宿凱道為公投催票？再徒步500公里為公投謝票？

牛煦庭直言，如果這些行為都是當初所意想不到的，那又怎麼能夠現在就論定羅智強的出身和位階一定不能服眾？又怎麼能確定羅智強未來一定是「深藍人設」應戰桃園市長？在他們眼中，羅是一個「會在困境中找出路」的政治人物，而且羅不是用說的，是用做的，光是這點，就值得一個參戰的機會。

針對桃園人選陷入在地或空降的爭議，牛煦庭指出，黨內「圍強計畫」等雜音不斷，但他們看到的是，針對近期揭露的桃園市民意調查，有高達66.6%市民不介意出身，只有26.4%希望在地優先。部分在地政治人物的意見，真的能代表市民的主張嗎？

牛煦庭直言，民調的數字顯示，符合桃園的都市特性，當移居桃園的上班族才是市民主力，又豈會有「在地優先」的堅持？當移居桃園的上班族才是市民主力，「創意」、「行動力」難道不會成為吸引選民的重要特質嗎？如果身為最大在野黨的國民黨，沒有辦法看到桃園的能動性和變化性，真的不會在時代的浪潮中被淘汰嗎？