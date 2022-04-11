新竹縣市合併議題無疾而終，國民黨中央提名新竹縣長楊文科競選連任後，新竹縣黨部啟動縣議員和鄉鎮市長提名機制，11日公告提名登記有關事項，縣黨部主委陳見賢指出，將以現任且無重大瑕疵者優先提名。而竹北市縣議員是否增為13席，更成地方關注焦點。

國民黨新竹縣黨部書記長盧麗娟指出，國民黨縣議員和鄉鎮市長登記提名4月18和19日領表，20到22日登記，竹北市和竹東鎮縣議員可能會出現參選爆炸，尤其竹北市人口已破20萬人，縣議員從原本11席增為12席外，並可能再增1席成13席，讓各黨新人都躍躍欲試。

「竹北市議員席次是否增為13席，要看5月底人口數才能確定！」縣府民政處長賴江海說，新竹縣各選區縣議員席次是依各鄉鎮市人口計算，除了尖石和五峰外，是每16290人有1席，並以人口餘數排序增加席次。

目前竹北市人口有20萬5千多人，年底縣議員選舉已確定從11席增為12席，人口餘數為9千7多人，關西鎮人口數2萬6千多人，人口餘數約1萬人，因竹北市平均每月人口約增加500人，地方多認選舉席次人口餘數很有可能超越關西鎮。

賴江海指出，依選罷法第38條第2項規定，選舉公告名額計算，在選前半年亦即5月25日戶籍統計人口數為準，若關西鎮人口數減少，或竹北市選舉人口餘數超過關西鎮，下屆縣議員竹北選區就會再增1席成13席，關西鎮縣議員就從2席減成1席。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德表示，受到縣市合併影響，黨中央目前還未核定新竹縣市和彰化縣的初選辦法，縣黨部已將鄉鎮市長和縣議員初選作業提名辦法提送黨中央，應該會在4月底公布。