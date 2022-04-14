苗栗縣三灣鄉長溫志強涉嫌利用辦理三灣鄉公所採購案、標租公所土地建置太陽能及甄選清潔隊員的機會收賄，苗栗地檢署指揮調查局等13日搜索鄉公所及廠商等共48處場所，帶回溫志強等37人訊問後，以溫志強及鄉代呂金城2人涉犯貪污治罪條例等重罪，且犯罪嫌疑重大，有逃亡或勾串共犯及證人之虞，13日晚間向法院聲請羈押禁見，法院14日下午裁定溫羈押禁見，呂某則以20萬元交保。

據檢方指出，檢方查辦這起貪瀆案，所牽扯案件多達50件，部分案件已查辦完成，部分仍在偵查中，檢方將持續釐清所有案件。

本案源起於廉政署中區調查組，查辦三灣鄉鄉長温志強涉嫌貪污案件，報請苗栗地檢署指揮偵辦，苗檢罕見地指派資深檢察官黃棋安及主任檢察官鄭葆琳、劉偉誠等組成專案小組，指揮中調組與調查局等單位，於13日搜索鄉公所及廠商等共48處，當場扣得現金約552萬，以及美金、人民幣等、定存單3500萬、金條及電腦、帳冊等證物，並通知溫志強等犯嫌及證人共37人到案說明，苗栗地檢署並動用檢察官徐一修、陳昭銘、呂宜臻、邱舒虹、蔡明峰、曾亭瑋等多人參與搜索、訊問，共同協助偵辦。

經檢察官訊問後，認三灣鄉長温志強、鄉代呂金城利用辦理苗栗縣三灣鄉公所採購案、標租公所土地建置太陽能及甄選清潔隊隊員的機會，有收受賄賂的不法情事，涉犯貪污治罪條例、政府採購法及刑法洩密等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡或勾串共犯及證人之虞，於13日晚間向法院聲請羈押禁見，溫志強被裁定羈押禁見，呂則以20萬元交保候傳。