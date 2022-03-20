關西鎮北山里民眾去年發現住家飲用水竟然出現淡淡粉紅色還起泡泡，經過在地民眾尋訪，才驚覺山區私人土地遭人傾到廢棄物及廢土，里長曾吳秀琴憂心每逢下雨就滲出廢汙水，根本沒辦法喝，於是號召里民成立自救會，19日晚間召開自救會，強調以柔性訴求希望還給里民乾淨用水。

北山里居民多數使用簡易自來水作為民生用水，去年起即有民眾陸續向里長曾吳秀琴反應，自家的水竟然出現淡淡粉紅色，還會起泡泡。曾吳秀琴原以為是附近鄰居洗衣服排出的水所致，未料前來反應的居民越來越多。

「近幾個月的大雨，讓汙染現形。」曾吳秀琴表示，過去根本不曉得居民飲用水遭汙染，直到民眾陸續來反應，以及去年底開始下的大雨，讓汙水從土裡滲透，出現牛奶般濃稠之感。

曾吳秀琴表示，一般黃泥水經過沉澱，上層將會變得清澈，但北山里的水放了再久，都還是乳白色。水質遭汙染也引起民眾恐慌，不敢再喝家中的飲水，甚至連洗衣服都不敢，只能靜待天氣晴朗水質較清澈時才洗衣，飲用水也只能購買市售礦泉水來喝。原本附近有處乾淨山泉水名聞遐邇，如今也沒有人敢來提水。

由於有上百戶民眾受到影響，在北山社區發展協會推動下，居民在19日晚間正式成立自救會，邀請在地鎮長及議員擔任會長及副會長。里民也向消保官求助，並委任律師協助相關法律事宜。

曾吳秀琴表示，這些廢棄物及廢土末合法申請，隨意亂倒已觸犯了廢棄物處理法，已報案由警方深入調查中，目前已進入司法程序。她盼大家團結起來，不能再縱容非法廠商來傷害北山里水源地，請司法儘速起訴，將汙染源由行為者或地主恢復原貌。