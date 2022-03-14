國民黨立委蔣萬安上週質詢行政院長蘇貞昌，蘇院長失控暴怒3分鐘，兩人因為能不能承諾一年不跳電，變成跳針反攻大陸，陷入激烈唇槍舌戰。

資深媒體人、政治評論員黃暐瀚點出蘇貞昌有4個錯誤，第一、居然跟一位國會議員說你在叫什麼，第二、在問用電院長居然扯反攻大陸，第三、爆粗口講到你祖父啦，第四、揶揄立委向主席求救。

黃暐瀚認為，應該要被質詢，蘇院長卻反質詢，應該要回答問題，卻不回答問題，應該要有一定的禮貌，卻牽拖到其他的話題。

質詢後蔣萬安在臉書表示，去年1212停電後，經濟部指示台電針對全台變電所進行總體檢，無論如何都要在春節前完成盤查。春節也過完了，院長情緒也宣洩了，現在可以跟全民說明，這份拖延許久的精緻報告，什麼時候可以讓全民檢視，政府没有辦法，讓我們跟人民一起來想辦法。我們要看未來20年台灣產業的不缺電、人民的不停電，院長卻只顧談50年前的歷史。

資深媒體人蔡詩萍則在臉書分析，蘇貞昌在國會「槓上蔣萬安，合理但不合情」，蘇貞昌為政策辯護合理，他若認定蔣萬安的質詢是挑釁，於是嚴詞以駁，針鋒相對，這旁人沒話說；但不合情的是，蘇貞昌特意挑出蔣萬安的祖父還「承諾要反攻大陸」，他若是故意那另當別論。