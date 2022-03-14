年底即將舉行地方大選，針對民眾黨未來布局，擔任民眾黨選戰小組召集人的立委蔡壁如今表示，台北市人選沒意外就是由黃珊珊參選，而至於自己是否選高雄，她則表示沒有意願，「但黨中央若有討論，就看黨主席柯文哲要我選哪就選哪。」

蔡壁如今接受專訪時表示，在台北市人選部分，如果沒有意外就是由黃珊珊出戰，並稱讚黃是做事非常實在的人，尤其當過好幾屆台北市議員，對台北市建設和發展都如數家珍；相比之下，民進黨的潛在人選衛福部長陳時中，只對防疫比較熟悉，但市政不能只聚焦在防疫與衛生上，如何讓年輕人在台北安居樂業、落地深耕才是最重要的。

至於日前傳出，前高雄市民政局長曹桓榮與蔡壁如會面談高雄「藍白合」一事，蔡壁如澄清，是有次曹桓榮來台北，兩人在一場餐會中碰到面，「而他說自己想選高雄，但國民黨還在評估中，我只有跟他說祝福你，就這樣。」

針對醫師蘇偉碩是否選高雄，蔡壁如指出，與蘇醫師一直都相當熟識，在去年四大公投期間也密切聯絡，在公投結束後有詢問他有沒有興趣走政治，但他表示想要好好生活賺錢養小孩子，目前彼此就僅是維持好朋友關係。

至於自己是否選高雄、新北或其他地區？蔡壁如表示，柯文哲是請她當召集人，且立法院工作也很忙，但中央如果說要她選，就可以再討論，目前就是把選務小組工作做好。

蔡壁如強調，自己目前沒有參選意願，但黨中央若有討論，自己身為不分區立委是身不由己，現階段要先把選舉步調安排好，一切就看黨主席柯文哲怎麼指揮，去新北就去新北，去高雄就去高雄。