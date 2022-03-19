2022年高雄市長選舉，將在年底舉行，國民黨的市長人選至今仍未敲定。國民黨高雄市黨部三組總幹事侯亞寧表示，國民黨在高雄的基本盤並沒有散掉，但就是缺乏一個可以把他們帶起來的人。

侯亞寧接受香港媒體《中評社》專訪時表示，國民黨在高雄仍找不到市長參選人，常常是媒體跑出誰要參選市長後又淪為一日新聞。這對高雄藍軍反而是一種傷害。再這樣下去，國民黨要怎麼玩？母雞一日不定案，藍軍小雞的士氣不容易凝聚。

侯亞寧認為，如果國民黨想贏回2022地方選戰，黨中央就要做出讓人民感動的事情。而據他的觀察，國民黨在高雄的基本盤還是團結的、並沒有散掉，但就是缺乏一個可以把他們帶起來的人。

侯亞寧指出，高雄的地方選戰，應該把原縣區、原市區切開看。原高雄縣以農為主，國民黨如果再找個仕紳或學者來參選高雄市長，國民黨恐怕就不太好選。

侯亞寧認為，國民黨栽培新人不能只淪為口號，比如新人加權之類的，而是真的要有糧草給他們，讓他們變成一個團隊，有能力打群架；單兵作戰只會被殲滅，而這方面民進黨優於國民黨。