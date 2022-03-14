行政院長蘇貞昌槓上藍委蔣萬安，罵人祖輩卻把蔣家輩份搞錯，前民進黨立委沈富雄今天表示，蘇貞昌顯然盛怒未息，又從各種頭銜中，找了一個「街頭小混混」安在蔣萬安身上，「這就真的不倫不類了」。他預言，當蔣萬安去了貴氣，多了土氣，再加一點野氣，台北市三腳督的局面就要完全改觀了。

沈富雄在臉書表示，「老蔣的曾孫不是街頭小混混」，歲月匆匆，很難想像3／4世紀中，可以擠進老蔣一家四個世代，多年前，他也犯了和蘇貞昌同樣的錯誤，「我第一次碰上蔣萬安，我半開玩笑地告訴他：我懂你祖父比你多，你想多知道一些有關他的事，可以問我！沒想到他微笑地說：他是我曾祖父！」

除了輩份混淆，沈富雄認為，台、國兩語之錯綜重疊是形成誤解的另一原因，台語的「阿公」是國語的「祖父」，而台語的「阿祖」是國語的「曾祖父」，但台語的口語中很少稱「曾祖父」或「高祖父」；稱人「曾祖父」者的本人是「曾孫」，台語叫「矸仔孫」。

他說，「矸仔孫」的兒子叫「矸仔矸孫」，即國語的「玄孫」；台語的「老祖公」泛指阿公以上的前輩，「老祖公」的老婆泛稱「老祖嬤」，女人爆粗口相罵時，自稱「恁祖嬤」，則是重貶對方之意。國、台兩語之間的誤會來自一個「祖」字，能夠在兩語之間，翻轉自如者，在這一代年輕人中，已經很少有這樣的口譯哥。

沈富雄表示，蘇貞昌的錯是誤把蔣萬安的蔣家第四代為第三代，而不是誤把「老蔣」當「小蔣」，因為蘇說「反攻大陸」沒有兌現害他白當了兩年兵，蘇貞昌只少沈富雄8歲，當的兵是「老蔣」的兵而不是「小蔣」的兵，只有老蔣的反攻大陸才有兵。

此外，他說，小蔣的「三民主義統一中國」何需用兵？蔡詩萍昨天在臉書上犯了一個小錯，「他一口咬定蘇貞昌罵的小蔣，在邏輯上是不通的」。

沈富雄指出，蘇貞昌顯然盛怒未息，又從社會各階層中相對不堪的各種頭銜中，找了一個「街頭小混混」安在蔣萬安身上，這就真的不倫不類了，要知蔣萬安多的是貴氣，少的是一些土氣，如果真能加上一點「小混混」的野氣，那「安粉」之多恐怕一下子就蓋過「農婦」（吳怡農的女粉）。

他可惜，蔣萬安一介書生，可以努力去貴增土，但要加「野」氣談何容易，國民黨人中真有「野」氣者當推韓國瑜，金溥聰當年念台南二中時的翻牆爬籬笆，也可算一咖。「當蔣萬安去了貴氣，多了土氣，再加一點野氣，台北市三腳督的局面就要完全改觀了」。