國民黨團今（14）召開「捍衛居住正義！修法落實 刻不容緩！」記者會，立法委員陳以信於會中表示，蔡英文總統上任至今，社會住宅政策成績可說是完全不及格，應向國人道歉。在六都中，又以台南市的表現最差，造成高房價、低結婚率、低出生率等問題，他呼籲台南市長黃偉哲也要多加油，別讓台南的居住正義成為六都之末。

陳以信表示，蔡英文政府上任前打著居住正義的招牌，但現在台灣還是居住不正義，而且越來越嚴重。近幾年房市一直漲、物價一直漲，偏偏薪水卻沒有漲。現今社會住宅的達成率只有46%，包租代管只有41%。號稱有20萬戶的社會住宅，目前包含既有的、興建中的，只有5萬6千戶，8萬戶的包租代管，加起來則只有3萬多戶。

陳以信指出，在六都裡面，尤其又以台南的社會住宅問題最嚴重，不只達成率最少，規劃也是最少。六都當中，台北市的社會住宅達成戶數已經到了19,500戶，新北市達到15,000戶，桃園市有4,900戶，台中市則是6,200戶，高雄市也達到5,300戶，最少的就是台南市，只有2,675戶。在包租代管的部分，台南只有2457戶，也是六都最少。台南市的社會住宅加上包租代管，五年之內只有5000戶。

陳以信進一步表示，台南市的社會住宅政策，造成台南年輕人買不起房子問題最嚴重。台南新成屋的房價三年漲72%，舊屋漲26%，所以台南的結婚率最低。台南的年輕人不敢結婚、台南的年輕人不敢生，導致台南的出生率也是六都最低。

陳以信最後批評，蔡英文總統的社會住宅根本不及格，請蔡總統為選前的承諾向人民道歉。台南的部分也請黃偉哲市長好好加油，不要讓台南成為六都的最後一名。