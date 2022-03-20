立法委員陳以信今（20）日在高速公路台南仁德交流道旁掛上第一面看板，訴求要為台南拚六都第一名。陳以信表示，自己是台南子弟，希望所學所長能回饋奉獻故鄉台南，真讓台南成為一個偉大城市。

陳以信指出，例如台南經濟低迷，109年家庭平均可支配所得90萬4,141元，台南是六都最後一名。而且過去三年來幾乎零成長，台南這幾年中年失業又特別嚴重，110年45到64歲人口失業率是2.7%，過去四年來一直是六都最高，身為家庭經濟支柱的台南爸媽，都有不小失業壓力。

但諷刺的是，陳以信強調，雖然台南經濟不好但房價很好。過去幾年新屋房價漲幅72%，舊屋漲幅26%，台南房價漲幅是六都第一名。但台南社會住宅成效又是六都墊底，目前達成數僅2,618戶是六都最少，包租代管台南僅媒合2,351戶也是六都最少。

尤其台南的長者福利也輸其他五都。陳以信指出，在老人健保費補助上，台北、桃園、台中、高雄等四都，65歲以上所得稅率未滿20%，每人每月健保費至多補助到826元，新北也分別補助從3千3到兩萬元。台南就只有一千元健保福利金，而且還是市議會國民黨團爭取好久才有的，這讓台南長者普遍有嚴重的相對剝奪感。

但陳以信指出，台南空污嚴重影響健康甚巨。台南空氣中的PM2.5濃度是六都最差，台南人「氣管、支氣管、肺癌」死因連續三年攀升，109年此項原因的粗死亡率每十萬人48.5人，台南是六都最高，數據還遠高於其他五都。

陳以信表示，尤其台南治安與交通都是長年沈痾。台南因為長期警力不足，台南警民比每十萬人僅233位員警，輸給臨近高雄市與嘉義縣非常多，成為治安漏洞犯罪天堂。台南犯罪率是六都第二高，故意殺人、公共危險、賭博、酒駕等罪，台南都是六都中最高。

陳以信呼籲，要讓台南變得更好，壞的項目要改善，好的項目要更好。他認為，台南在六都排名最後的項目，都要立即改變擺脫墊底；在六都排後段班的項目，都要改善爭前段班；在六都前段班的，更要精進拚第一！他相信台南只要做到如此，不用幾年一定可成六都第一名！