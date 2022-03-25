陸委會主委邱太三日前表示，如果「維護中華民國的主權」不算台獨，應會是兩岸協商較好的基本條件，他24日對此進一步說明，兩岸應「互相承認主權」。國民黨立委陳以信今(25日)對此表示，這說法不只違憲違法，「更證明邱太三不適任陸委會主委」。

邱太三23日在立法院表示，台灣應該要有共識，如果「維護中華民國的主權」不算台獨，未來兩岸做任何協商談判上，應會是較好的基本條件。他24日對此進一步做出解釋稱，維護台海和平、安全與穩定是兩岸雙方共同責任，如果要有比較良好的互動與協商，勢必要雙方都有意願，「一個巴掌拍不響」。他更期待對岸改變思維，不要強加政治框架，相信這樣氣氛才會越來越好。

對於媒體提問，藍營解讀邱太三的說法是向前總統馬英九的路線靠攏。邱太三回應，他跟馬前總統不太一樣，國民黨在大陸應該要大膽堅持中華民國主權。他後續補充表示，過去國民黨馬前總統的說法「互不承認主權、互不否認治權」已不足，兩岸應「互相承認主權」。

陳以信表示，中華民國憲法唯一保障中華民國主權，憲法豈容在中華民國主權之內，承認還有另一主權存在？因此「互不承認主權」不僅是憲法現實，更是憲法退無可退的基本立場，而在1991年修憲，確認我國憲政秩序為一國兩區後，使得「互不否認治權」成為保障兩岸人民交流時之權利義務關係，最聰明也最有彈性的制度設計。

因此陳以信進一步指出，「互不承認主權、互不否認治權」已是依據中華民國憲法，處理兩岸關係的最大空間，邱太三卻連這點都不懂，還提出違憲違法主張，斷絕兩岸關係發展可能，他已明顯不適任陸委會主委，應即辭職下台。