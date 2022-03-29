（陳以信提供）

（陳以信提供）

立法院國民黨團今（29）日上午召開青年節記者會，立法委員陳以信指出，目前台灣青年普遍低薪，學貸負擔沉重，青年失業率又五年飆高，青年人難以存款、無法買房、不敢結婚，不敢生小孩，蔡英文應為青年政策失敗而向青年朋友道歉！

陳以信表示，目前台灣青年低薪嚴重，實質薪資今年還下降。蔡英文總統上任以來，年輕人壓力越來越大，除學貸壓力沉重，青年失業率不斷飆高。根據行政院主計總處的統計資料，台灣25歲到44歲青年失業率，連續三年攀升，110年更飆高到3.96%，是近五年來最高。

陳以信指出，青年低薪多、失業高，結果有高達36%的青年入不敷出，20%青年沒有存款，造成青年買不起房子，進而不敢結婚、不敢生小孩。台灣近五年的粗結婚率連續降低，到109年時只剩5.17%，台灣的粗出生率也是連續四年持續下降，109年時只剩7%。數據顯示蔡英文總統的青年政策失敗，蔡總統應向青年朋友道歉！

陳以信最後強調，六都中台南的青年政策最失敗！台南青年人粗結婚率與粗出生率都是六都最低，因為台南近年來房價飆升六都最嚴重，台南社會住宅又是六都蓋最少，台南青年人的相對剝奪感六都最嚴重，他請台南市長黃偉哲應該加油解決青年問題！