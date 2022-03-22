（陳以信提供）

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針對近日媒體公布六都市政滿意度民調，台南在「城市光榮感」與「長照資源和服務」上獲六都第一名，立法委員陳以信今（22）日表示，他一向以身為台南人為榮，台南「城市光榮感」為六都之首不足為奇。但在「長照資源和服務」上，台南在關懷獨居老人服務上最差，C級巷弄長照站建置率也是六都最低。陳以信嗆台南市長黃偉哲，台南人在長照服務滿意度高，不是因為市政做得好，而是台南人心太好對施政要求低，他請黃市長好好加油。

陳以信表示，台南是古都，是台灣開始的地方，他的家族住在台南歸仁一百多年，已逝祖先多埋葬在台南永康，台南就是他的根，身為台南人的光榮，其實不用民調都知道。台南在「城市光榮感」得六都第一名，一點都不奇怪，如果台南不是第一名，那才算奇怪。

但陳以信指出，台南市政做得好不好是另一回事。尤其在「長照資源和服務」台南拿六都第一，這是台南人太好太溫暖的緣故。因為台南人對市府太寬容，對黃偉哲市長施政標準設太低，所以才認為台南長照做得好。事實上就各項長照統計看，台南在六都排名中大多落後，做得比其他五都要差。

陳以信進一步說明，109年台南65歲老年人口比率佔16.5%，在六都中屬於前段班。但台南的青壯人口相對少，因此扶養比39.7%，在六都排名第二僅次於台北市，顯示台南特別需要政府提供長照服務，特別是對沒有家屬照顧的獨居老人。但如比較六都列冊需關懷獨居老人人數，在110年底台南列冊人數僅1,658人，是近五年最低，且連續四年都降低，六都中列冊關懷人數最少就是台南。在服務獨老人次上，110年底台南為近62萬人次，也是六都最少，尤其近年其他五都都積極增加獨老服務，只有台南相對增加最少。

陳以信再指出，尤其在基層長照據點建置上，台南也是六都最慢。目前六都在加強設置「C級巷弄長照站」，這是從「社區關懷據點」轉型，用意在建立長照服務輸送網絡，並提供預防長者失能的照護服務。但以六都C級巷弄長照站建置來看，台南的建置目標數為241站，到110年11月實際建置數為195站，達成率僅81%，不僅是六都中最低，更是六都中唯一未能超過100%者，進度嚴重落後其他五都。

陳以信強調，以上數據顯示台南市府長照工作不力，特別是台南老人的相對剝奪感很強，經常抱怨台南沒有老人健保補助費，而其他五都都補助很多。台南卻因市議會國民黨團極力爭取，今年才開始有老人健保福利金一千元。而台南的敬老津貼也輸其他五都，在在都是讓台南老人感到不滿所在。因此陳以信說，現在台南人對長照服務滿意度高，是台南人心太好對市長太寬容，但台南人值得更好的市政表現。他嗆黃偉哲，如果民進黨市長做不到，就讓國民黨市長來完成！