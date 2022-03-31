德國勞工局周四發布數據，德國三月失業率有所下降，顯示就業市場繼續復甦，沒有受到烏克蘭戰爭明顯的影響。

聯邦勞工局說，經季節調整後，失業人數減少1.8萬人，降到229.8萬人，而路透調查預期為減少2萬人。

經季節調整後的失業率維持在5.0%，持平於上個月表現。

勞工局一名主管Daniel Terzenbach說，新冠傳染病的封鎖正在鬆綁，失業率正在下降，就業率上升。

目前，烏克蘭戰爭的後果影響只零星出現在勞動力市場資料中。然而化石燃料供應進一步可能中斷的危機，正在拖累經濟的進一步發展。