東南水泥拆除工程工安意外。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

清明連假前夕，東南水泥廠拆除工程過程當中，因高塔倒塌壓倒電塔，造成高鐵、台鐵受影響，交通大亂，引發民怨，高雄市府勞工局也立刻派員到場勞檢，初步研判可能致災原因，是拆除作業時未控制拆除物的穩定性，導致構造物倒塌撞擊電塔，後續將依職安法從重裁處30萬。

東南水泥廠拆除工程30日15時40分許出包，造成高鐵供電異常，列車停擺，連帶台鐵也要配合搶修，新左營至楠梓間斷電封鎖營運中斷，台鐵表示，已於20時51分通電，恢復雙線通車，列車延誤時分及影響旅客人數統計中。

高雄市勞工局表示，現場為炯德營造有限公司承攬東南水泥廠M01系統含2座RC煙囪拆除工程及設備價購案高塔拆除作業，因拆除過程高塔倒塌壓倒電塔，所幸現場無人受傷。

勞工局接獲消息，立即由局長周登春率員趕往現場，初步檢查發現，拆除作業時未控制拆除物的穩定性，導致構造物倒塌撞擊電塔，研判可能是致災原因，已通知施工廠商拆除作業停工，後續將依職安法令從重裁處最高額度30萬元。