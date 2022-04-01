今天(1日)下午3點40分，東南水泥廠因施工不慎導致水泥塔倒塌，壓斷高鐵電路主線，釀大停電事故，全台各地台鐵人潮塞爆，如今施工意外瞬間最新影片也曝光。
透過影片可以看到，工作人員正用吊車與機具拆除水泥塔，透過無線電溝通下指示，開始還說「對對對，這樣就對」，但下一秒水泥塔下層突然斷裂，嚇得作業員喊了「靠X」，接著要吊車趕快倒退，但水泥塔已經往後方倒下，一舉壓爛吊車與旁巔的高壓電塔，瞬間火光四溢。
高雄市府工務局對此也震怒不已，勒令東南水泥立刻停工，並開罰送辦。
今天(1日)下午3點40分，東南水泥廠因施工不慎導致水泥塔倒塌，壓斷高鐵電路主線，釀大停電事故，全台各地台鐵人潮塞爆，如今施工意外瞬間最新影片也曝光。
透過影片可以看到，工作人員正用吊車與機具拆除水泥塔，透過無線電溝通下指示，開始還說「對對對，這樣就對」，但下一秒水泥塔下層突然斷裂，嚇得作業員喊了「靠X」，接著要吊車趕快倒退，但水泥塔已經往後方倒下，一舉壓爛吊車與旁巔的高壓電塔，瞬間火光四溢。
高雄市府工務局對此也震怒不已，勒令東南水泥立刻停工，並開罰送辦。
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