水泥塔倒塌，壓垮旁邊的吊車與高壓電塔，釀成本次高鐵大停電事故。(圖／影片截圖)

電塔倒塌瞬間爆火光畫面曝光！釀停電高鐵大停擺

今天(1日)下午3點40分，東南水泥廠因施工不慎導致水泥塔倒塌，壓斷高鐵電路主線，釀大停電事故，全台各地台鐵人潮塞爆，如今施工意外瞬間最新影片也曝光。

透過影片可以看到，工作人員正用吊車與機具拆除水泥塔，透過無線電溝通下指示，開始還說「對對對，這樣就對」，但下一秒水泥塔下層突然斷裂，嚇得作業員喊了「靠X」，接著要吊車趕快倒退，但水泥塔已經往後方倒下，一舉壓爛吊車與旁巔的高壓電塔，瞬間火光四溢。

高雄市府工務局對此也震怒不已，勒令東南水泥立刻停工，並開罰送辦。