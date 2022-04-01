今天(1日)下午高鐵左營站大停電影響數10萬人，禍首是東南水泥雇用的承包商炯德營造施工不慎，導致水泥塔壓到高壓電塔，高市工務局也震怒開罰、移送廠商，但東南水泥遭起底，去年炯德營造就曾不慎挖垮高塔，壓死怪手司機，遭勒令停工開罰30萬。

高鐵大停電，「禍首」水泥塔倒塌壓到電塔影片流出，引發軒然大波，不少網友質疑現場工安並未確實把關，才會導致意外發生。對此東南水泥稍早發布重訊，表示包商拆除廠房不慎導致事故，承諾負起監督承包商責任，避免工安發生。

影音取自YouTube/中視新聞

然而類似意外早就上演過，去年11月底，東南水泥楠梓舊廠進行拆除工程，發包炯德營造處理，因工安未落實，沒控制拆除物穩定性，導致42歲的翁姓怪手司機當場遭噴霧塔活埋，送醫不治，事後遭市府勒令停工並開罰30萬元。

未料類似事件才事隔不到半年再度上演，水泥塔倒塌壓垮電塔與吊車，幸虧此次無人傷亡。